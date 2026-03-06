Perú espera alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones en 2026

Lima, 6 mar (EFE).- Perú espera alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones durante 2026, tras haber superado los 90.000 millones de dólares durante el año pasado, afirmó este viernes la primera ministra peruana, Denisse Miralles.

La meta ha sido trazada por el Gobierno de transición que debe presidir el legislador izquierdista José María Balcázar hasta julio próximo, cuando asumirá la nueva gestión que será elegida en los comicios generales de abril próximo, precisó Miralles.

Durante la presentación oficial de resultados de las exportaciones de 2025, organizada por la agencia de promoción estatal Promperú, la primera ministra sostuvo que el objetivo exportador «refleja la confianza en el potencial productivo del Perú y en la capacidad de sus empresas para competir en los mercados internacionales».

Añadió que el resultado del año pasado confirma el dinamismo de la economía peruana y la creciente presencia de los productos nacionales en el mundo.

La presidenta del Consejo de Ministros también estimó que más de 4,4 millones de empleos en el país están vinculados a las exportaciones, lo que representa más de un tercio del empleo privado formal nacional.

Destacó, además, que la participación de las exportaciones en el producto interno bruto (PIB) nacional se ha duplicado en los últimos 25 años, al pasar de un 13,6 % en el 2000 a 26,4 % en 2025.

Acuerdos comerciales y compromiso del Gobierno

Miralles, quien fue ministra de Economía y Finanzas de la gestión de transición que presidió hasta febrero pasado el legislador derechista José Jerí, recordó que su país cuenta hasta el momento con 23 acuerdos comerciales, que le permiten acceder a mercados que representan más del 82 % del PIB mundial.

«Actualmente nos encontramos negociando diez nuevos acuerdos comerciales, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestras empresas, diversificar mercados y fortalecer la presencia de los productos peruanos en el mundo», informó.

Ratificó, por otra parte, el compromiso del Gobierno de «garantizar estabilidad económica, reglas claras y un entorno de confianza que permita a las empresas seguir invirtiendo, produciendo y exportando».

«Somos un país con recursos, talento, capacidad productiva y una ubicación estratégica que nos conecta con los principales mercados del mundo. Ese es el Perú que estamos construyendo: un país que produce, que compite y que se integra con éxito a la economía global. Un objetivo que solo podremos alcanzar trabajando unidos por el Perú», concluyó.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó en febrero pasado que las exportaciones tradicionales de Perú crecieron durante 2025 en 24,6 %, mientras que las no tradicionales se incrementaron en 14,4 %, hasta alcanzar en total los 92.833 millones de dólares.

Al respecto, la Asociación de Exportadores (Adex) destacó que Perú se convirtió en el cuarto país exportador de América Latina, solo por detrás de México, Brasil y Chile, y por encima de Argentina, mientras que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sostuvo que se alcanzó un récord histórico en exportaciones por quinto año consecutivo. EFE

