Perú expresa «enérgico rechazo» a Francia por impedimento de ingreso a grupo de peruanos

2 minutos

Lima, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Perú expresó su «enérgico rechazo» a las autoridades de Francia por el trato dado a un grupo de peruanos que fue impedido de ingresar al espacio común europeo Schengen, desde París, y solicitó explicaciones a la directora para las Américas de la Cancillería francesa, de acuerdo a un comunicado difundido este miércoles en Lima.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano informó que convocó el martes al encargado de negocios interino de la embajada de Francia en Perú para expresar su rechazo y pedir explicaciones, después de que un grupo de peruanos fue retenido y retornado desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París, la semana pasada.

Explicó que desde el pasado 19 de agosto, el consulado general de Perú en París tomó contacto con las autoridades francesas para corroborar, caso por caso, las razones del impedimento de ingreso.

En forma paralela, el consulado brindó asistencia y orientación, por distintos canales de comunicación a los familiares, a fin de completar la documentación faltante que debía ser presentada en audiencia ante un juez administrativo el 23 de agosto, conforme al procedimiento para su admisión al espacio Schengen, detalló la Cancillería peruana.

Sin embargo, el 21 de agosto, «de manera sorpresiva», los peruanos retenidos fueron obligados a embarcar en un vuelo de retorno al Perú, siendo impedidos de acudir a la audiencia donde sustentarían su caso.

Ese mismo día, el consulado peruano transmitió su malestar, solicitó explicaciones sobre las razones por las cuales se impidió a los peruanos presentar sus alegatos en sede judicial administrativa, y sobre el «trato inadecuado» que habrían recibido al ser trasladados enmarrocados, a pesar de no estar imputados de ningún delito.

La Cancillería peruana reiteró el malestar y la solicitud de explicaciones, a través de una nota verbal remitida a la embajada francesa en Lima.

Igualmente, el martes último, el embajador del Perú en Francia y el cónsul general en París volvieron a solicitar explicaciones a la directora para las Américas de la Cancillería francesa.

Además, se ha solicitado una reunión con el Ministerio del Interior francés para absolver interrogantes a nivel de procedimientos de control migratorio y evitar este tipo de situaciones a futuro con sus ciudadanos, agregó el comunicado. EFE

