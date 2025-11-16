Perú felicita a Ecuador y España por la captura del líder de banda criminal Los Lobos

Lima, 16 nov (EFE).- Perú expresó este domingo su reconocimiento a «las exitosas acciones de cooperación internacional» entre Ecuador y España, que lograron la captura del delincuente Wilmer ‘Pipo’ Chavarría, líder de la banda criminal Los Lobos en España, en un mensaje compartido por la Cancillería peruana.

Además, el Gobierno peruano reafirmó su compromiso de colaboración con los países de la región en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, según indicó la Cancillería en su cuenta de la red social X.

Perú también se ha propuesto el combate al crimen organizado como una de las metas del actual Gobierno transitorio de José Jerí y, por ese motivo, ha declarado en emergencia a las ciudades de Lima y Callao para luchar contra el sicariato y la extorsión.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, indicó que Pipo fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España -en los últimos años se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de las organización criminal desde España-.

Noboa no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg.

«Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación», señaló Noboa. EFE

