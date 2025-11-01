Perú firma protocolos para iniciar exportaciones de bananos y granadas a China

2 minutos

Lima, 1 nov (EFE).- El Gobierno de Perú suscribió los protocolos de requisitos fitosanitarios con China para iniciar las exportaciones a este país de bananos y granadas frescas, según anunció este sábado en un comunicado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La suscripción de estos acuerdos estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, y la ministra de la Administración General de Aduanas de China, Sun Meijun, quienes estuvieron acompañados de las delegaciones técnicas de ambos países.

«Es un honor participar en este acto bilateral que reafirma nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre el Perú y la República Popular China en el ámbito agroalimentario y sanitario», manifestó Cuno.

Además, agregó que «el acercamiento que China mantiene con el Perú es muy positivo, y pronto se verán los resultados». «Contamos con una gran variedad de productos que ya están listos para su exportación», señaló.

Asimismo, explicó que la suscripción de los protocolos es el resultado de un proceso técnico riguroso entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y la Administración General de Aduanas de China, que demandó varios años de trabajo conjunto y evaluaciones sanitarias.

Durante la ceremonia, también se firmó un memorando de entendimiento en materia sanitaria y fitosanitaria, que consolida la cooperación técnica y agroalimentaria entre ambas economías.

El año pasado, Perú registró la exportación de 148.000 toneladas de banano y 28.000 toneladas de granadas hacia diversos destinos internacionales.

La región Piura, en la costa norte de Perú, concentra el 85 % de la producción de banano; mientras que la región de Ica, en la costa central, lidera la producción y exportación de granada con el 75 % del total nacional. EFE

fgg/enb