Perú gana el golf de equipos mixtos en los Juegos Panamericanos Junior

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El equipo mixto de Perú ganó este jueves la competencia de equipos mixtos del golf de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción.

Los peruanos completaron el recorrido del campo con 143 puntos (1 bajo el par), mientras que el equipo de Argentina lo hizo con 146 y 2 por encima del para quedarse con la plata.

Chile, con un + 3, subió al podio con el bronce.

Las jornadas se llevan a cabo en el Asunción Golf Club de la capital paraguaya. EFE

