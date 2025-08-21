The Swiss voice in the world since 1935

Perú gana el golf de equipos mixtos en los Juegos Panamericanos Junior

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El equipo mixto de Perú ganó este jueves la competencia de equipos mixtos del golf de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción.

Los peruanos completaron el recorrido del campo con 143 puntos (1 bajo el par), mientras que el equipo de Argentina lo hizo con 146 y 2 por encima del para quedarse con la plata.

Chile, con un + 3, subió al podio con el bronce.

Las jornadas se llevan a cabo en el Asunción Golf Club de la capital paraguaya. EFE

laa/apa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
17 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR