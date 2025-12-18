Perú inicia este viernes expedición científica para consolidar presencia en la Antártida

Lima, 18 dic (EFE).- La Marina de Guerra del Perú iniciará este viernes su XXXII Expedición Científica a la Antártida (Antar XXXII), a bordo del buque oceanográfico BAP Carrasco, con el objetivo de realizar investigaciones científicas y consolidar la «presencia activa y permanente» del país andino en el llamado Continente Blanco.

El viaje fue ratificado mediante una resolución publicada este jueves en el diario oficial El Peruano con la firma del ministro de Defensa, César Díaz.

La norma autorizó el viaje al exterior, en comisión de servicio, del personal naval del BAP Carrasco para participar en la expedición científica, que se desarrollará desde el 19 de diciembre de este año hasta al 26 de marzo de 2026.

Remarcó que la política nacional antártica «tiene como objetivo general la consolidación de la presencia activa y permanente del Perú en la Antártida y, de su estatus de Parte Consultiva del Tratado Antártico».

Además, que «por consideraciones de orden político, estratégico, económico y ambiental, el Gobierno del Perú tiene intereses permanentes en el Continente Antártico, constituyendo un tema de política exterior de interés nacional, recogido en la Constitución Política del Perú».

Agregó que, por ese motivo, «resulta conveniente para los intereses institucionales» autorizar el viaje del personal naval a bordo del buque «por cuanto permitirá promover el desarrollo de la actividad científica del Perú en la Antártida, en beneficio de los objetivos institucionales y para el cumplimiento de la Política Nacional Antártica del Perú».

Según la disposición, durante la primera parte del viaje el Carrasco tendrá como comandante al capitán de navío Víctor Manuel Vivanco, quien en la ciudad chilena de Punta Arenas será relevado por el también capitán de navío Carlos Holguín.

El buque oceanográfico retornó al puerto limeño del Callao el pasado 7 de marzo, tras culminar su anterior expedición anual a la Antártida, en la que participaron 132 tripulantes peruanos e internacionales que trabajaron en 22 estudios considerados clave para la exploración polar y el avance del conocimiento científico.

En las expediciones peruanas a la Antártida participan tradicionalmente miembros de las Fuerzas Armadas, investigadores de universidades peruanas y científicos de diferentes países del mundo.

El Carrasco fue construido en los astilleros españoles de Vigo durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) para reemplazar en estas expediciones al buque científico Humboldt, que viajó al Continente Blanco desde 1978.

Las expediciones peruanas a la Antártida cumplen una travesía oceánica hasta la ciudad chilena de Punta Arenas, en el extremo más austral de Suramérica, para de ahí seguir viaje hasta la base Machu Picchu, una estación científica que Perú tiene en la isla Rey Jorge, perteneciente al archipiélago de las Islas Shetland del sur, cercanas a la península antártica. EFE

