Perú pide a la Fiscalía investigar insultos racistas de ‘streamer’ tras elecciones

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Lima, 15 abr (EFE).- El Ministerio de Cultura de Perú anunció este miércoles que pedirá a la Fiscalía que investigue los insultos racistas lanzados por un creador de contenidos digitales luego de que se conociera que el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP), tiene opciones de disputar la segunda vuelta por la Presidencia del país.

El ministerio rechazó en un comunicado las expresiones de Cristopher Puente Viena, conocido en los medios virtuales como ‘Cristorata’, durante la emisión en vivo de uno de sus programas en redes, en las que tiene varios millones de seguidores.

Puente aseguró que no comprende a los pobladores de regiones sureñas como Ayacucho, Puno y Cusco, y agregó que «por la altura no les llega el oxígeno al puto cerebro», según mostraron fragmentos de la transmisión difundidos por medios locales y en redes sociales.

«Yo no comprendo qué les pasa a estos serranos», señaló de forma despectiva antes de preguntarse si «allá no hay televisión, no hay celular» y calificarlos de «rojos de mierda».

También preguntó que si los pobladores de esas regiones creen que cuando JP gane «te va a construir tu casa» y dijo que «si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba».

Tras la difusión de esos insultos, el Ministerio de Cultura anunció que su Procuraduría pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada el Derechos Humanos «los presuntos actos de discriminación racial» para que se investiguen de acuerdo con el Código Penal peruano, que establece hasta tres años de prisión para estos casos.

«El Ministerio de Cultura exhorta a la ciudadanía en general, y de manera especial a los creadores de contenido y a los medios de comunicación digital, a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación», concluyó.

Puente, por su parte, publicó un mensaje en el que admitió que este martes dijo «cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana» y que eso «estuvo mal y no tiene justificación»,.

Tras asegurar que habló «desde la molestia» y terminó «faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde», sostuvo que se hace «responsable» de lo que dijo y se dirigió «a quienes se sintieron afectados» para pedirles «disculpas de verdad».

Durante la actual campaña electoral, Puente fue vinculado por algunos medios locales con la candidatura presidencial del empresario y exgobernador regional César Acuña, aunque él negó haber recibido dinero por sus posibles colaboraciones.

Tras los comicios generales del pasado domingo y lunes, Acuña recibe el 1,13 % de la votación, cuando se ha llegado al 92 % del cómputo oficial, que otorga el primer lugar a la derechista Keiko Fujimori, con el 17,04 %, y el segundo al izquierdista Sánchez, con 12,05 %. EFE

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