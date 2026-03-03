Perú plantea ampliar Linea 1 del Metro de Lima con inversión de 4.185 millones de dólares

Lima, 3 mar (EFE).- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú declaró la viabilidad técnica y económica de la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, que requerirá de una inversión estimada de 14.104 millones de soles (unos 4.185 millones de dólares), informaron este martes fuentes oficiales.

La decisión se tomó tras culminar los estudios técnicos y fue anunciada durante una actividad protocolaria en la que se celebró que la Línea 1 ya ha transportado a 1.600 millones de pasajeros desde el inicio de su operación, en 2011.

Proinversión explicó que este paso permite iniciar formalmente las gestiones para la modificación del contrato y la ejecución de una de las intervenciones de infraestructura consideradas «más relevantes» para la capital peruana.

Agregó que la declaración de viabilidad de obra se obtuvo en menos de cuatro meses y que los estudios «evidencian que el proyecto generará beneficios que superan ampliamente sus costos, principalmente por el ahorro significativo en tiempos de viaje, la disminución de la congestión en horas punta y el fortalecimiento de la seguridad operacional».

Al respecto, el presidente de Proinversión, Luis del Carpio, señaló que se espera que «esta intervención permitirá asegurar una frecuencia que mantenga y eleve el nivel de servicio que esta gran conexión demanda hacia el futuro».

«La Línea 1 debe estar plenamente modernizada, conectar con la Línea 2 (que se construye actualmente) y lista para brindar a los pasajeros un servicio de mayor calidad, como ellos lo merecen», remarcó.

La agencia indicó que la inversión total contempla, entre otros aspectos, implementar el sistema avanzado de control de trenes CBTC (Communications-Based Train Control), incrementar la flota hasta alcanzar 92 trenes y construir la nueva estación de interconexión 28 de Julio, en el centro histórico de Lima.

El proyecto plantea atender la demanda de transporte proyectada en Lima al 2042 y generar ahorros de hasta más de 2 horas por viaje para los usuarios, «con un impacto directo en la productividad y calidad de vida de la población».

La Línea 1 del Metro opera a través de un viaducto elevado que atraviesa la ciudad de norte a sur a lo largo de 34,6 kilómetros, en los que hay 27 estaciones, desde el distrito de San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador.

Se trata de la primera de las seis líneas que deben componer el sistema de Metro de Lima, que ahora avanza en la construcción de la Línea 2, la primera subterránea, que atravesará la ciudad de este a oeste y de la que hay un tramo operativo con cinco estaciones, mientras se indica que ya se ha alcanzado el 85 % del total de obras. EFE

