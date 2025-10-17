Perú pondrá a prueba a la selección femenina de Panamá antes de las eliminatorias

Ciudad de Panamá, 17 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Panamá disputará un partido amistoso ante la de Perú como preparación de cara al arranque de las eliminatorias mundialistas, informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

«El encuentro se disputará el martes 28 de octubre en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha y este será el quinto amistoso internacional de Panamá Femenina en este 2025, después de los encuentros frente a Bolivia y Australia», precisa el comunicado difundido por la FPF.

Las dirigidas por la entrenadora española María Antonia ‘Toña’ Is Piñera vencieron el pasado 29 de mayo a Bolivia por 2-1 y el 2 de junio por 5-0 jugando como locales. Posteriormente, el 5 de julio, derrotaron a Australia por 1-0 y tres días después cayeron por 3-2 ante ese mismo rival.

Este amistoso ante las peruanas servirá de preparación para el equipo de cara a la Eliminatoria de la Concacaf W 2025/2026, con miras al Mundial Femenino de la FIFA Brasil 2027.

Panamá quedó ubicada en el Grupo E de las eliminatorias como cabeza de serie, junto a Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao y Aruba.

El conjunto panameño debutará en las eliminatorias el 30 de noviembre como visitante frente a Curazao. Su segundo compromiso será el miércoles 4 de marzo de 2026, también fuera de casa, ante San Cristóbal y Nieves.

La selección cerrará la fase de grupos en condición de local, primero el 9 de abril de 2026 frente a Aruba y luego el 17 de abril ante Cuba. EFE

