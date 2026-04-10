Perú procederá con el abandono de 34 pozos petroleros de alto riesgo en la costa norte

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Lima, 10 abr (EFE).- El Ministerio de Energía y Minas de Perú anunció este viernes la ejecución del Proyecto de Abandono Permanente de 34 Pozos de Alto Riesgo ubicados en la provincia norteña de Talara con una inversión de 21,6 millones de soles (6,3 millones de dólares) para remediar los pasivos ambientales generados por la extracción de petróleo.

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) firmó un contrato con el consorcio Alum & Perutractor para la remediación de los pasivos en la provincia de Talara, región Piura, y que se ejecutará desde este mes hasta febrero del próximo año.

Esta iniciativa marca «un hito al constituir la primera intervención directa del Estado» orientada a la remediación de pasivos ambientales generados por actividades de hidrocarburos, resaltó el Ministerio.

La intervención se centrará en 33 pozos ubicados en el distrito de La Brea y uno en el distrito de Lobitos, ambos en la provincia de Talara y con la culminación de estos trabajos, el ministerio peruano logrará atender al 21 % del total de pozos de alto riesgo identificados a nivel nacional, para beneficio de 14.000 ciudadanos en esas localidades.

El proyecto no solo permitirá controlar los riesgos a la salud y a la calidad del ambiente, sino que permitirá recuperar el valor de los terrenos para la comunidad.

El titular de la DGAAH, Efraín Soto, declaró que la firma del contrato «constituye el primer paso para remediar los pasivos ocasionados por pozos que tienen muchos años sin haber sido sellados herméticamente».

En la norteña Piura y la vecina Tumbes, fronteriza con Ecuador, existen unos 1.200 pozos petroleros operativos, donde uno de los yacimientos más activos es el lote X en las últimas décadas, operado por el consorcio OIG Perú, integrado por Offshore International Group INC, Aguaytía Energy del Perú y Termoselva. EFE

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