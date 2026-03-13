Perú restablece suministro de gas en el país tras reparar fuga que causó crisis energética

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Lima, 13 mar (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció que desde este sábado se restablecerá el servicio de gas natural en todo el país, tras haberse reparado una fuga y deflagración en el gasoducto del yacimiento de Camisea, en el sur del país, que durante dos semanas generó una crisis energética en Lima y la provincia vecina del Callao.

Balcázar informó en una rueda de prensa que «la contingencia registrada» en el ducto «fue atendida y superada en totalidad» después de las 22:00 horas de este jueves (03:00 GMT del viernes).

La fuga de gas se produjo en una zona selvática de la sureña región de Cusco donde se encuentra el yacimiento de Camisea, por razones aún no precisadas por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto que lleva el combustible desde la Amazonía peruana hasta la costa y la capital Lima.

La contingencia se produjo durante unos trabajos de mantenimiento en la tubería y fue acompañada de una deflagración de grandes proporcionadas, con una llamarada que se mantuvo activa durante varios días hasta que se agostó el gas en esa sección del ducto.

«Comunicamos, por tanto, que los ductos de transporte de gas natural y de líquidos se encuentran completamente reparados y plenamente operativos», indicó.

El gobernante añadió que «desde las 06:00 de la mañana de hoy se ha reiniciado el transporte de gas de forma integral» y que se procederá a la distribución progresiva del combustible para el sector transporte y los pequeños industriales.

«Mañana, sábado, se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas natural para todos», ratificó.

Balcázar sostuvo que «la respuesta inmediata del Gobierno y la larga jornada de trabajo constante y articulado con el sector privado han permitido adelantar el cronograma inicialmente previsto», en referencia a que en principio se señaló que el incidente sería superado en su totalidad el próximo domingo.

El mandatario reconoció que la fuga en el gasoducto de Camisea fue «muy grave», pero resaltó que un equipo técnico encabezado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabajó «incansablemente» en coordinación con el sector privado para solucionarlo.

«En general, como ya lo acabo de indicar, ha sido superado», concluyó.

La emergencia llevó a restringir el suministro de gas natural únicamente para vehículos, lo que llevó a que se registraran largas filas en las estaciones de servicio, además de disponer que el sector educativo hiciera clases telemáticas durante la primera semana.

Si bien el Gobierno había garantizado el abastecimiento de combustibles durante el período que estaba previsto que durase la emergencia, hubo alzas de precios que el Ejecutivo ha atribuido a la especulación. EFE

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