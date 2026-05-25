Perú suscribe acuerdo para promover la inversión privada estadounidense

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Lima, 25 may (EFE).- Perú y Estados Unidos suscribieron un memorando de entendimiento que plantea fortalecer la colaboración bilateral para «promover, facilitar y movilizar» la inversión privada estadounidense hacia proyectos estratégicos en el país andino, informaron este lunes fuentes oficiales.

La «alianza estratégica» fue firmada por el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y por el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú, Luis Del Carpio.

Proinversión detalló que tiene previsto colaborar con la Embajada de Estados Unidos para realizar actividades de promoción de inversiones bilaterales, intercambio de información sobre proyectos y oportunidades, desarrollo de seminarios, foros, reuniones empresariales, misiones institucionales y ruedas de negocios.

Estas actividades se realizarán «considerando el potencial existente para ampliar la inversión del sector privado estadounidense en proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología, minerales críticos, telecomunicaciones, entre otros», agregó.

Del Carpio sostuvo que el acuerdo «fortalece la confianza internacional» en Perú y «abre una nueva etapa de trabajo conjunto para atraer inversiones que se traduzcan en mejores servicios públicos, mayor competitividad regional y oportunidades concretas para más peruanos».

La Embajada de Estados Unidos destacó, por su parte, que a la ceremonia de suscripción del memorando asistió el primer ministro peruano, Luis Arroyo, y líderes de las principales cámaras empresariales del país.

«Perú es un socio clave para los Estados Unidos. Nuestra relación económica continúa fortaleciéndose, generando más comercio, más empleo y mayores oportunidades para ambos países», declaró el embajador Navarro.

Además, añadió que las empresas estadounidenses «están listas para seguir invirtiendo y haciendo negocios en el Perú».

La firma del acuerdo se dio en el marco de la conmemoración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y, según destacó la delegación estadounidense, «refuerza la visión compartida de ambos países de construir un futuro de crecimiento y oportunidades para sus ciudadanos». EFE

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