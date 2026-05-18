Perú y Bolivia celebran 200 años de relaciones con exposición fotográfica en Lima

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Lima, 18 may (EFE).- Los gobiernos de Perú y de Bolivia inauguraron una exposición fotográfica y documental en Lima que recuerda y celebra los 200 años de relaciones entre ambos países, que se establecieron el 18 de mayo de 1826.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, y el viceministro de Gestión Consular e Institucional de Bolivia, Héctor Huanca, inauguraron este lunes la muestra, que cuenta con archivos periodísticos, documentos y fotografías, indicó la Cancillería peruana en un comunicado.

«El 18 de mayo de 1826, el Estado peruano reconoció formalmente la independencia de Bolivia, iniciando una vinculación diplomática caracterizada por la confianza, la cooperación y el respeto mutuo», indicó.

Esta conmemoración “no constituye un punto de llegada, sino el cimiento desde el cual proyectar con optimismo el futuro de nuestra relación bilateral”, subrayó el canciller Pareja durante la ceremonia.

Destacó, asimismo, que los fundamentos del vínculo peruano-boliviano reposan en una herencia ancestral común y una historia compartida que precede al establecimiento de relaciones en el siglo XIX.

Asimismo, Pareja señaló que la relación con Bolivia atraviesa un excelente momento y se basa en principios y valores comunes orientados a fortalecer la integración y la cooperación entre ambos pueblos.

Por su parte, Huanca transmitió el saludo protocolar del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y del canciller, Fernando Aramayo, y destacó la necesidad de consolidar una «diplomacia de servicio y resultados tangibles», enfocada en optimizar la calidad de vida de las poblaciones fronterizas y en robustecer una arquitectura consular moderna.

Asimismo, la representación técnica boliviana remarcó que el bicentenario es el punto de partida para una «agenda pragmática de complementariedad estructural frente a los mercados globales, vinculada a la reconfiguración de las cadenas de valor y el aprovechamiento de recursos estratégicos», indicó la Cancillería de Bolivia un comunicado.

La exhibición, que acoge una de las sedes de la Cancillería peruana, recorre una secuencia histórica desde el mencionado reconocimiento de la independencia de Bolivia y la designación de las primeras misiones diplomáticas en 1826 y 1827.

Además, transita por los hitos centrales de la relación bilateral como el Tratado Polo-Bustamante de 1909, el condominio exclusivo e indivisible sobre las aguas del Lago Titicaca establecido en 1957, la creación de la Comunidad Andina en 1969, la conformación de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca en 1992 y el primer Gabinete Binacional Perú-Bolivia realizado en Isla Esteves, Puno, en 2015. EFE

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