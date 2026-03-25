Periodistas de una cadena pública australiana van al paro preocupados por la IA

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Cientos de periodistas se declararon en huelga este miércoles en la principal cadena pública de Australia, exigiendo mejores salarios y medidas de protección para evitar que la inteligencia artificial (IA) les quite sus puestos de trabajo.

La Australian Broadcasting Corporation (ABC) se vio obligada a sustituir la programación en directo por programas pregrabados después de que más de 2.000 periodistas y empleados convocaran un paro de 24 horas.

«El personal de la ABC no quiere hacer huelga, quiere hacer su trabajo», afirmó la Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes en un comunicado.

«Quieren un salario justo, un trabajo seguro y medidas de protección en torno al uso de tecnologías como la IA para salvaguardar la integridad editorial y la confianza del público», añadió el sindicato.

Los miembros del gremio votaron este mes para rechazar una oferta salarial que, según ellos, estaría por debajo de la inflación.

La caída de los ingresos publicitarios y el auge de las redes sociales han impulsado repetidas rondas de recortes de empleo en los medios de comunicación de Australia.

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