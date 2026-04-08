Pescadores ecuatorianos denuncian que su barco fue bombardeado por drones

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Una veintena de pescadores ecuatorianos rescatados en aguas de El Salvador arribaron el martes a su país, donde denunciaron que su barco fue bombardeado por drones en altamar.

El pesquero «Don Maca» perdió comunicación el 26 de marzo luego de zarpar de Manta, en el suroeste de Ecuador y uno de los focos de la guerra contra el narcotráfico que lleva adelante el presidente Daniel Noboa con apoyo de Estados Unidos.

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

En el aeropuerto de Manta, uno de los principales puertos atuneros de la región, y rodeados de familiares que los esperaban con globos, los pescadores narraron sus tormentos en el mar.

«Yo estaba guardando el pescado cuando escuchamos el primer bombazo. Después cuando yo subí vi el dron ahí y otra vez explosionó», contó a periodistas Jonathan Villafuerte.

Un portavoz militar dijo a la AFP que «no existe información» sobre las denuncias de los pescadores.

Según Sebastián Palacios, otro de los tripulantes, los pescadores agitaron una tela blanca tras las explosiones, subieron a una lancha y se acercaron a «una patrulla donde estaban los gringos (extranjeros)».

Desde septiembre, Estados Unidos mantiene ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, con un balance de unos 150 muertos. Washington no ha presentado pruebas concluyentes de que los tripulantes asesinados estuvieran involucrados en el tráfico de droga.

«Cuando subimos nos esposaron y pusieron la capucha» y un par de horas después sonaron otros «dos cañonazos», agregó Palacios.

Contó que «hundieron el barco y las lanchas» que son remolcadas para las faenas de pesca. El grupo de ecuatorianos fue entregado a una patrulla salvadoreña, agregó.

Un pescador del «Don Maca» que prefirió no identificarse comentó que no hubo una inspección del barco. «Perdimos todo y casi perdemos la vida, como si fuéramos criminales», dijo.

Cristhian Mendoza, propietario de la nave, expresó que la Fiscalía «tiene que hacer las debidas investigaciones».

El incidente ocurrió después del incendio de otro pesquero ecuatoriano, el 17 de marzo, cerca de las islas de Galápagos con 16 ocupantes, que también denunciaron un bombardeo sin que este haya sido confirmado.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha advertido a pobladores evitar embarcaciones relacionadas con el narcotráfico. «Ellos tocan aguas internacionales y van a ser atacados», dijo en una reciente entrevista radial.

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