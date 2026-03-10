Pese a las «incertidumbres», Repsol celebra no tener «exposición directa» en Oriente Medio

A pesar de las «incertidumbres» que desató la guerra en Oriente Medio en el mercado del petróleo, el consejero delegado del gigante energético español Repsol, Josu Jon Imaz, celebró el martes que su grupo no tiene «exposición directa» en esta región.

«No tenemos exposición directa en Oriente Medio. No tenemos activos en la zona», recordó durante una conferencia con analistas e inversores con motivo de la presentación del plan estratégico actualizado 2026-2028.

«Este es el primer elemento positivo en el caos que estamos viviendo estos días», agregó.

Sobre la subida de los precios del crudo, Imaz consideró que todavía es pronto para determinar el impacto a largo plazo, aunque subrayó que este incremento era por ahora «claramente inferior a lo que vivimos en 2022 en Europa» tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Por otro lado, Imaz anunció que Repsol había recibido «hace diez días (…) todas las licencias» necesarias de la administración estadounidense para reanudar su producción de petróleo en Venezuela.

«Ahora estamos en la fase de ajuste» de los contratos, detalló.

Presente desde 1993 en el país sudamericano cuyo subsuelo alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, Repsol posee allí el 50% del yacimiento de gas offshore Perla, uno de los mayores de América Latina, y participa en varios proyectos conjuntos con la empresa pública PDVSA.

El directivo había anunciado en febrero que la empresa se estaba «preparando» para «reanudar» sus operaciones en Venezuela, después de la operación militar estadounidense que en enero sacó del poder al líder venezolano Nicolás Maduro.

Imaz dijo entonces que espera poder «aumentar la producción bruta de petróleo en Venezuela en más del 50% durante los próximos 12 meses».

Repsol, que produce en diez países en el mundo, anunció el martes que invertirá «entre 8.500 y 10.000 millones de euros» de aquí a 2028, «con un 55% destinado a España y Portugal y un 34%, a Estados Unidos», según indicó en un comunicado.

«Un 30% del total irá a proyectos bajos en carbono», detalló el gigante petrolero.

Este paquete de inversiones supone una ligera disminución en promedio anual con respecto al plan anunciado a finales de 2020, de 18.300 millones de euros hasta 2025, previsto principalmente para «descarbonizarse» y desarrollar su actividad en las energías renovables.

Por otro lado, Repsol precisó este martes que su «producción neta estimada para 2028 se situará en 580.000-600.000 barriles equivalentes de petróleo al día, un 40% en Estados Unidos», uno de sus mercados prioritarios.

