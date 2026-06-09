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Pete Hegseth viajará a Guantánamo para reunirse con tropas estadounidenses

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Washington, 9 jun (EFE).- El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana.

El viaje forma parte de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio, según informó el Pentágono. EFE

dte/nvm

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