Petro acusa a la Junta Directiva de autoridad monetaria de «matar la economía colombiana»

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Bogotá, 31 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes a la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) de «matar la economía» del país, luego de que este organismo aprobara una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, fijada en el 11,25 % ante las presiones inflacionarias.

«Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana. El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida», expresó Petro en X.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta por no estar de acuerdo con esa subida porque considera que «afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país».

Sin embargo, el Banco de la República defendió la decisión de subir los tipos y explicó que fue tomada porque la inflación de enero (5,4 %) y la de febrero (5,3 %) estuvo «por encima del nivel observado al cierre de 2025», cuando fue del 5,1 %.

«Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal», indicó el emisor en un comunicado, según el cual los analistas pronostican para finales de este año un IPC del 6,3 %, «mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8 %».

Desde hace meses el presidente Petro reclama al Banco de la República una política monetaria más flexible para que los altos intereses no frenen la economía nacional.

«La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional», señaló Petro este martes en X.

El mandatario aseguró que «la inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos».

«La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal», añadió el presidente.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió al Gobierno y dijo que «la Junta directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional muy claro, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana». EFE

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