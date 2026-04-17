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Petro asegura que el fracaso de la paz en Colombia «no es personal» sino «nacional»

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Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que el fracaso de su propuesta de paz total no es «personal» sino «nacional», y se defendió alegando que Colombia actualmente tiene la tasa de homicidios más baja en más de 30 años.

«No es un fracaso personal, es nacional», dijo Petro en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE preguntado por los pocos éxitos que han tenido las negociaciones con grupos armados emprendidas por su gobierno, que asumió el poder en 2022.

Petro se defendió apuntando que la violencia se concentra solo «en algunas zonas y ya no es nacional» y alegando que Colombia tiene «la mitad de la tasa de homicidios de Ecuador y la tasa de homicidios más baja desde el 93», lo que «se debe al proceso de paz con las FARC», firmado en 2016. EFE

ime/jgb

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