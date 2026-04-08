Petro celebra anuncio de Trump de aplazar ataques y del alto el fuego bilateral con Irán

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Bogotá, 7 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró este martes el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes y del compromiso al que llegaron ambas partes de un cese el fuego bilateral durante este periodo.

«Me parece bien la última decisión del presidente de los EEUU Donald Trump. Jamás ser humano puede extinguir, y ni siquiera hablar de acabar con una civilización humana», expresó Petro en X.

Trump aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Pakistán y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a «la apertura completa, inmediata y segura» del estrecho de Ormuz.

«Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas», escribió Trump.

El presidente estadounidense había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán, que ha limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo, algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la «Edad de Piedra».

En ese sentido, Petro aseguró que «el presidente Donald Trump cesa cualquier presión sobre Irán».

«Le solicito a la República de Irán y a su presidente (Masud Pezeshkian) aceptar reiniciar diálogo para la paz y poder cesar el conflicto armado en el Medio Oriente», añadió el mandatario colombiano. EFE

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