Petro denuncia el «asesinato» de un colombiano a manos del ICE en EEUU

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó este martes de «asesinato» la muerte de un colombiano a manos de un agente del ICE en Estados Unidos, en medio de la campaña de redadas y deportaciones contra migrantes de Donald Trump.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros el lunes a un colombiano de 26 años, Johan Sebastián Durán Guerrero, en el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos.

La autoridad migratoria aseguró que el joven estaba en situación «irregular» y tenía una orden de expulsión inmediata.

«Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano latinoamericano en manos del gobierno de los EEUU», reaccionó en X el izquierdista Gustavo Petro, fuerte crítico de la política migratoria de Trump.

Durán Guerrero fue baleado en un vehículo durante un control del ICE en la localidad Biddeford, donde vivía con su esposa y su hija de tres años. El servicio migratorio aseguró que intentó huir y que un agente le disparó «por la seguridad pública».

«Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos», denunció el presidente saliente.

También pidió que «los asesinos paguen por su homicidio» y que Trump dé explicaciones.

El incidente sucede después de que la semana pasada un agente del ICE matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

Grupos que velan por los derechos humanos y de los migrantes critican la persecución del ICE y denuncian abusos.

Petro y Trump han chocado repetidamente por política migratoria, por ejemplo por las condiciones en las que el gobierno de Estados Unidos deportó a un grupos de colombianos en 2025, esposados en el avión.

als/mar