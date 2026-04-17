Petro dice que con Cuba hay que «hablar» y que el «bloqueo es genocidio»

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Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que con Cuba hay que «hablar» y que el bloqueo estadounidense sobre la isla es «genocidio», porque conlleva «matar a un pueblo de hambre».

«El bloqueo es genocidio, matar a un pueblo de hambre, eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad», dijo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE. EFE

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