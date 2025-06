Petro estalla contra el FMI: «Tiene que liquidarse como institución multilateral»

Sevilla (España), 30 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estalló durante su intervención en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo de Sevilla (España) contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), alegando que tiene que reestructurarse o «liquidar como institución multilateral del mundo».

Petro lamentó la ausencia en la inauguración de la cabeza del FMI, Kristalina Georgieva, y apuntó directamente al representante que habló en la inauguración de la FDD4, el subdirector del organismo financiero Nigel Clark.

«Aquí no vino Georgieva, aquí no vino el principal accionista del FMI, los EEUU, aquí el que habló del FMI no dijo nada, con el perdón de él, ¡nada! El FMI sigue siendo lo mismo de antes. Mi país lo está sintiendo porque un tonto gobernante se endeudó con el FMI y están a punto de quitarnos el crédito», dijo en un duro tono el presidente colombiano.

Además, criticó que en la conferencia de Sevilla, que busca nuevas formas y compromisos para financiar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, el FMI no viene a hablar de las propuestas que él considera esenciales como rebajar la deuda de los países en desarrollo o cambiar deuda para «invertir en los proyectos que puedan revertir la crisis climática».

«Si el FMI sigue en esa posición, nosotros, el pueblo, la Humanidad, tenemos que dar una respuesta. Si el FMI no es capaz de restructurarse ya frente a los principales problemas de la humanidad porque su accionista principal está divertido tirando bombas y asociado a un genocida, el FMI se tiene que liquidar como institución multilateral del mundo y habría que construir otra», alegó el mandatario de izquierdas.

Según Petro, la agenda actual mundial está «impuesta» por lo que da votos y el debate mundial debería girar en torno a la «descarbonización económica del mundo y por tanto la pérdida del poder del petróleo, del carbón y de las ramas que giran alrededor de los combustibles fósiles».

«Aquí no está EEUU, aquí no está Georgieva, aquí habemus muchos pueblos interesados en no morir, en no extinguirnos, en mitigar la crisis climática y adaptarnos», reivindicó.

Estados Unidos es el gran ausente de la Conferencia de Sevilla. Una ausencia no menor, puesto que en 2023, durante el Gobierno de Joe Biden, aportó por sí solo un 40 % de la ayuda humanitaria global, según Naciones Unidas. EFE

