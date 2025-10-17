Petro firma decreto para desclasificar información de extinta policía secreta colombiana

Bogotá, 17 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó este viernes un decreto mediante el cual ordena desclasificar información del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que espió ilegalmente a periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos, entre otros.

El decreto, que da vía para levantar la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, fue firmado durante un acto en el que el Estado colombiano pidió perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) por más de tres décadas de «persecución, hostigamientos e inteligencia ilegal» en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

«La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. No es hasta junio» tal y como estaba previsto, dijo Petro desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

El mandatario explicó que los archivos a desclasificar reposan en el Archivo General de la Nación y dijo que hay nombres que no se publicarán por razones de seguridad.

«Hay todo un proceso de ordenamiento, de anonimización en donde hay un comité para ello, porque hay nombres que no deben aparecer, no de los culpables, sino por otras razones que están también regidas y que hay que ponerle cuidado a la anonimización», recalcó.

El decreto busca garantizar el acceso a la información y la transparencia en los procesos de investigación y memoria institucional relacionados con las actividades del DAS, que fue suprimido en noviembre de 2011 por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Durante el Gobierno de su antecesor Álvaro Uribe, el DAS hizo espionaje ilegal a periodistas, magistrados de las altas cortes, políticos opositores, personalidades del exterior y defensores de derechos humanos, entre otros.

El DAS tuvo su máxima cota de desprestigio en coincidencia con los dos Gobiernos consecutivos de Uribe, entre 2002 y 2010. EFE

