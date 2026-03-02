Petro insta a regresar al derecho internacional para evitar propagación de guerra en Irán

1 minuto

Bogotá, 2 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, instó este lunes a regresar al derecho internacional para poner fin a la guerra en Irán, donde considera que no hay condiciones para una revolución, y de esta forma evitar que el conflicto se siga extendiendo a otros países de Oriente Medio.

«Hay que volver cuanto antes al respeto al derecho internacional. Además de la población iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa», escribió Petro en su cuenta de X.

Desde el pasado sábado, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán, en los que murieron el máximo líder iraní, Ali Jameneí, y decenas de mandos militares de la República Islámica, Petro ha abogado por la paz mundial.

«La mayoría de los países europeos, los mismos países del golfo también agredidos por Irán, buscando la unidad árabe, América Latina y África podríamos encontrar el regreso inmediato a conversaciones de paz y al derecho internacional», agregó.

El mandatario alertó además del riesgo nuclear en esta guerra y señaló que estas armas se convirtieron «en extorsión sobre la base de su capacidad de destrucción de la vida humana», por lo que señaló que «el camino racional de la humanidad es eliminarlas en todas partes del mundo». EFE

