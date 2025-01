Petro le dice a Trump que no le teme a un golpe de Estado y que las Américas lo apoyarán

Bogotá, 26 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desafió este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un largo escrito en el que incluso afirma que no teme a que le den un golpe de Estado, en medio de la crisis bilateral por la imposición de aranceles y otras medidas anunciadas por la Casa Blanca.

«Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad», expresó el mandatario colombiano en el escrito publicado en la red social X y dirigido a Trump.

Según Petro, el presidente estadounidense «puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con (Salvador) Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted».

La crisis diplomática se desató este domingo luego de que Petro no permitiera el ingreso de dos aviones con ciudadanos colombianos deportados de EE.UU. mientras esas personas no reciban un trato «digno».

Como respuesta a la decisión de Petro, Trump ordenó la imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana «se elevarán al 50 %».

Igualmente anunció restricciones de visado para el Gobierno de Petro y su partido, posibles sanciones económicas al país e «inspecciones» a los ciudadanos y mercancías colombianas que lleguen a EE.UU.

«Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor», comienza Petro su escrito, en el que también señala: «No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia», para enseguida plantear que «quizás algún día, junto a un trago de Whisky que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto».

«Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas», dijo el mandatario colombiano, quien advirtió a su homólogo estadounidense: «No nos dominarás nunca».

Según Petro, los pueblos latinoamericanos «son algo temerosos, algo tímidos, son ingenuos y amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá, que ustedes nos quitaron con violencia».

«Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo», dice Petro para concluir con una referencia a los aranceles ordenados por el presidente estadounidense: «Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50 % de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo».

Tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de EE.UU., Petro respondió con el principio de la reciprocidad y le ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, «elevar los aranceles de importaciones desde los EEUU en un 25 %», así como buscar otros destinos para los productos nacionales. EFE

