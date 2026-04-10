Petro ordena a su embajadora en Ecuador «venir de inmediato» a Colombia

1 minuto

Bogotá, 9 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este jueves a la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, «venir de inmediato» a Bogotá, tras la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo.

«Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador», expresó Petro en X.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, alegando que su vecino del norte no estaba haciendo lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común donde operan bandas del crimen organizado. EFE

jga/sbb