Petro presenta los nuevos pasaportes de Colombia, producidos por la Imprenta Nacional

Bogotá, 19 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó este jueves el nuevo modelo de pasaportes producidos completamente en el país por la Imprenta Nacional, con el que el Gobierno reemplazará la producción que está en manos de la compañía Thomas Greg & Sons.

«Este es el nuevo pasaporte para Colombia (…) es hermoso, tiene mariposas amarillas, guitarras, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos», afirmó el mandatario en un acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, al mostrar el documento desde una tarima.

Petro aseguró que el documento ya superó las certificaciones internacionales necesarias: «Ya pasó por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes que eran demorados (…) y cuando se necesite renovar o tener por primera vez ya está este pasaporte disponible».

El mandatario explicó que el nuevo pasaporte será producido en Colombia y que el país ya cuenta con las máquinas necesarias para su elaboración, así como con el papel especial que contiene los datos personales, el cual calificó como «la clave del asunto» por sus características de seguridad.

En manos públicas y no privadas

Según Petro, el objetivo de este cambio es que la producción del documento quede bajo control estatal y no en manos de empresas privadas, en referencia al contrato anterior para la elaboración de documentos con la empresa Thomas Greg & Sons, que llevaba más de dos décadas emitiendo los pasaportes colombianos.

La expedición de pasaportes ha sido objeto de una fuerte polémica en Colombia desde 2023, cuando el Gobierno suspendió el contrato de esa empresa, lo que desató demandas, investigaciones y una crisis política que provocó la renuncia de dos cancilleres, Álvaro Leyva y Laura Sarabia.

Ante el riesgo de escasez del documento, el Ejecutivo tuvo que prorrogar temporalmente el contrato con esa firma mientras intentaba implementar un nuevo modelo de producción a cargo de la Imprenta Nacional en alianza con el Gobierno de Portugal.

«Los de Thomas Greg deben entregar ya la base de datos de los pasaportes de Colombia a la Imprenta Nacional para que las elecciones sean libres y transparentes en este país», afirmó Petro. EFE

