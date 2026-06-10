Petro reprocha a EEUU que se levante en sesión ONU cuando habla de nazis: «Es lamentable»

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reprochó este miércoles a la delegación de Estados Unidos ante la ONU que se levantara de una sesión del Consejo de Seguridad cuando él hablaba sobre los nazis.

«Es lamentable que el pueblo que nos ayudó a extinguir a Hitler se retire en este momento», declaró Petro en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la búsqueda de soluciones de paz para Oriente Medio que dirigió con motivo de la presidencia colombiana del órgano.

Mientras el presidente colombiano alertaba de los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y lo vinculaba con el auge de las posturas antiinmigratorias y el nazismo, la representante estadounidense que en ese momento ocupaba el asiento en el Consejo de Seguridad se marchó de la sala y se intercambió con otra persona de la delegación, algo habitual en el funcionamiento del órgano.

Jennifer Locetta, representante suplente de los Estados Unidos ante la ONU, fue quien se levantó, pero después fue la encargada de exponer la postura de su país.

«Yo estoy en la lista OFAC y estoy en la lista OFAC por mis ideas», aseguró Petro tras su reproche a EE.UU.

El mandatario fue incluido en octubre de 2025 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC), a la que se suele incorporar a personas señaladas por narcotráfico, corrupción o terrorismo, entre otros casos.

«No hay que avergonzarse de haber luchado contra nazis y haberlos derrotado al lado de otros pueblos de Europa, porque da pena ahora y se retiran», insistió.

Durante su intervención, Petro hizo alusión en varias ocasiones al nazismo y puso como ejemplo la oleada de violencia antiinmigratoria desatada en Belfast (Irlanda del Norte).

«En mi opinión, Belfast está sufriendo algo parecido a lo que ha sufrido Colombia. (…) El poder la inteligencia artificial está detrás de los hechos de violencia de Belfast como está actualmente atrás de los hechos de violencia en Colombia, en medio de elecciones», declaró.

Por su parte, el representante permanente de Reino Unido ante la ONU, James Kariuki, aunque cargó contra los ataques, se opuso a «confundir los actos individuales de violencia y los actos atroces cometidos por los nazis durante el Holocausto». EFE

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