Petro retira del cargo a un general al que acusa de intentar sabotear su reunión con Trump

(Actualiza con declaraciones del ministro de Interior, Armando Benedetti)

Bogotá, 11 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró del servicio al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusó de haber intentado poner «sustancias psicoactivas» en uno de sus vehículos oficiales, con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante un consejo de ministros celebrado en Montería, capital del departamento de Córdoba, Petro denunció ayer un supuesto complot en su contra y aseguró que antes de su reunión en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía, aunque no mencionó su nombre.

Según el jefe de Estado, «alguien le dio la orden» a ese oficial de ponerle «sustancias psicoactivas» en uno de los vehículos oficiales con el objetivo de «evitar» el encuentro en Washington.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario en el que dispuso la salida del general Urrego mediante «llamamiento a calificar servicios», una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

La supuesta maniobra contra Petro está relacionada además con un allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.

Benedetti dijo hoy que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino «porque hay un informe de inteligencia» que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

«Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho» y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)», agregó Benedetti.

El ministro, que llamó «cobarde» a Urrego, dijo que el oficial destituido «tomó partido para delinquir» pese a que «su cargo le prohíbe deliberar en política».

Urrego aseguró en declaraciones a medios locales que no había recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.

«Soy completamente inocente», dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse «a cualquier prueba técnica», como la del polígrafo, para demostrar su integridad.

Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.

«Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias», respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse. EFE

