Petro se anticipa y celebra supuesto triunfo de la izquierda en las presidenciales de Perú

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Bogotá, 8 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales en Perú y celebró este lunes la supuesta victoria del izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.

«El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori (sic)», publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje de anoche de un usuario de esa red social que daba por cierta la victoria de Sánchez en la segunda vuelta que tuvo lugar el domingo.

Petro dijo que el expresidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue «reivindicado» en estas elecciones ya que Sánchez es escudero y representante del exmandatario.

Así mismo, el jefe de Estado colombiano anunció que restablecerá «completamente las relaciones diplomáticas» con Perú, que han tenido interrupciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo y que le solicitará al nuevo presidente «una fusión del Pacto Andino (sic) con Mercosur».

El comentario de Petro fue una referencia a la Comunidad Andina (CAN), sucesora del antiguo Pacto Andino, y de la cual hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El mensaje del primer mandatario de izquierda en Colombia no tiene en cuenta que el conteo de votos en las elecciones presidenciales peruanas no ha concluido y que hay una disputa voto a voto entre Fujimori y Sánchez.

Con el cómputo del 93 % de las actas de votación, la ventaja de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez se redujo este lunes a 0,17 puntos porcentuales.

Según esas actas, Fujimori obtiene parcialmente el 50,08 % de los votos, frente al 49,91 % de Sánchez. EFE

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