Petro tacha de «monstruosidad» aumento de aranceles de Ecuador a Colombia del 50 al 100 %

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Bogotá, 9 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este jueves de «monstruosidad» la decisión de Ecuador de subir los aranceles a las importaciones procedentes de su país del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, en una nueva escalada de la guerra comercial que los enfrenta.

«Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller (Rosa Villavicencio) debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza», dijo Petro en X.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial que además son miembros de la Comunidad Andina, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % por parte de Quito desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % el 1 de marzo. EFE

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