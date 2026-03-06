Petrobras multiplica por tres sus beneficios en 2025 hasta los 20.900 millones de dólares

São Paulo, 5 mar (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras informó este jueves que en 2025 obtuvo beneficios netos de 110.129 millones de reales (unos 20.900 millones de dólares o 18.000 millones de euros al cambio de hoy), un incremento del 200 % respecto al año anterior.

La empresa, controlada por el Estado pero con acciones en las bolsas de Brasil, Nueva York y Madrid, ganó 15.563 millones de reales (unos 2.955 millones de dólares) tan solo en el cuarto trimestre, frente a las pérdidas de 17.044 millones reportadas en el mismo periodo del año anterior.

El director financiero de la compañía, Fernando Melgarejo, destacó en declaraciones citadas en el informe que el buen desempeño se logró «incluso» en un contexto de fuerte caída del precio internacional del barril de crudo.

«Los resultados de 2025 demuestran la consistencia de nuestra estrategia, basada en la disciplina de capital, el aumento de producción y la eficiencia operacional», señaló.

Por otro lado, la petrolera facturó con sus ventas 497.549 millones de reales (unos 94.500 millones de dólares) en 2025, un leve aumento del 1,4 % respecto al año anterior.

Las inversiones, a su vez, alcanzaron los 20.294 millones de reales (unos 3.855 millones de dólares), un 22 % anual más, y fueron principalmente destinadas a labores de exploración y producción.

En cuanto al Ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado), este fue de 237.177 millones de reales (unos 45.000 millones de dólares), una variación positiva del 10,6 % respecto a 2024.

La deuda bruta de la petrolera cerró 2025 en 69.793 millones de dólares, un 15,7 % más que el año anterior.

Con base en los resultados del cuarto trimestre, la dirección de la petrolera propuso hoy distribuir dividendos de 8.100 millones de reales (unos 1.530 millones de dólares) a los accionistas.

Petrobras ya había informado en enero que el año pasado produjo un promedio de 2,99 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente, un volumen récord y un 11 % superior al de 2024.EFE

