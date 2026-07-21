Petrolera Vista pide acceder a incentivos para un millonario proyecto en Argentina

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Buenos Aires, 21 jul (EFE).- La petrolera Vista solicitó que su proyecto por 5.800 millones de dólares para desarrollar un bloque de hidrocarburos no convencionales en la formación argentina de Vaca Muerta sea admitido en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), vigente en el país suramericano desde 2024.

La compañía informó este martes en un comunicado que solicitó al Gobierno argentino la adhesión al RIGI de su plan para el desarrollo del bloque Bandurria Norte, en Vaca Muerta (suroeste de Argentina).

De ser admitida al RIGI, Vista tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

La petrolera precisó que opera y tiene un 100 % de participación en Bandurria Norte, bloque que tiene una superficie de 26.500 acres (10.724 hectáreas).

El proyecto de inversión por 5.800 millones de dólares contempla perforar y completar 332 nuevos pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d).

La iniciativa prevé además inversiones en infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción de petróleo y gas, entre ellas una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo, una estación compresora, oleoductos y gasoductos, entre otras obras.

«Con este paso, Vista busca desarrollar un bloque que actualmente no cuenta con pozos en producción y que, además, sería el primero fuera del ‘hub’ operativo de la compañía», destacó la petrolera en su comunicado.

La empresa, presidida por el argentino Miguel Galuccio, es el segundo mayor operador de petróleo no convencional de Argentina y el principal exportador de crudo del país.

Hasta el momento, la compañía lleva invertidos unos 7.000 millones de dólares en Argentina, donde produce unos 160.000 boe/d y exporta cerca del 70 % de su producción de petróleo.

La petrolera, cuyas operaciones se concentran en la formación Vaca Muerta, registró en el segundo trimestre de este año una ganancia neta de 321,7 millones de dólares, un 37 % más que en igual período de 2025.

En mayo pasado, Vista concretó la compra a la noruega Equinor de una participación del 25,1 % en el bloque Bandurria Sur y del 35 % en el bloque Bajo del Toro, ambos en Vaca Muerta, por 712 millones de dólares. EFE

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