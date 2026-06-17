Petroleros iraníes cruzan una zona de bloqueo estadounidense, según un sitio de seguimiento

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Los primeros buques cisterna cargados de petróleo iraní cruzaron la línea de bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó este miércoles la página web de seguimiento TankerTrackers, dos días antes de la firma de un acuerdo entre los dos países, del cual se conocen pocos detalles.

«Al menos dos supercisternas de la National Iranian Tanker Company (NITC), denominados DIONA (9569695) y HERO2 (9362073), han salido del perímetro del bloqueo de la Marina estadounidense con un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní», indicó en la red social X el sitio, que monitorea embarques de crudo.

Más tarde informó del paso de un tercer petrolero iraní.

«Se trata de las primeras exportaciones de petróleo crudo de Irán en dos meses», señaló TankerTrackers.

El portal web precisó que analizó la señal de los transpondedores de los buques, que el martes comparó con imágenes satelitales.

El gobierno iraní informó ese día que el bloqueo estadounidense de sus muelles había sido levantado, antes de la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos prevista para el viernes.

El cierre de ese memorando de entendimiento se realizará en el hotel de montaña Burgenstock, en Suiza, y será el punto de partida de dos meses de negociaciones, con la muy esperada reapertura del estratégico estrecho de Ormuz como primer paso.

Pero el optimismo sobre la posibilidad de terminar con la guerra, desatada el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, se vio atemperado por nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano.

Aún así, se espera que las negociaciones para un acuerdo final comiencen inmediatamente después de la firma en Suiza, y deberán incluir decisiones sobre el programa nuclear iraní, el levantamiento de sanciones internacionales contra Teherán y la reapertura de Ormuz.

En condiciones normales, una quinta parte del petróleo mundial transita por este paso marítimo estratégico, restringido por Irán desde el estallido del conflicto.

Tras haber retrocedido notablemente en los últimos días, el precio del barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó el martes por debajo de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo.

– Ataque en Líbano –

El acuerdo deberá permitir a Irán volver a vender petróleo y poner fin al conflicto, según el diario Wall Street Journal que cita a personas con conocimiento del texto.

La publicación agregó que las sanciones sobre la venta de petróleo serán levantadas inmediatamente después de la firma, lo que permitirá a Irán acceder a servicios como banca, transporte y seguros.

Pese al anuncio del acuerdo, el ejercito israelí anunció que efectuó un bombardeo en el sur de Líbano poco después de «identificar un vehículo sospechoso» cerca de donde operaban sus soldados.

Anunció además que sus fuerzas interceptaron cohetes y atacaron un lanzador de misiles.

El mando central iraní advirtió que Israel tendrá una «dura respuesta» a los ataques, que según la agencia estatal libanesa alcanzaron dos vehículos y mataron a cuatro personas.

Irán ha insistido en que el acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio debe incluir el fin de las hostilidades israelíes en Líbano, donde enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá. Israel asegura no ser parte del acuerdo.

Un alto cargo estadounidense afirmó bajo anonimato que el pacto ya fue rubricado electrónicamente por el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance; el vicecanciller iraní, Mayid Tajt Ravanchi; y el principal negociador de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf.

«Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final», señaló el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El entendimiento es el resultado de semanas de negociaciones con mediación de Pakistán y Catar.

Estados Unidos e Israel presionan para remover las existencias iraníes de uranio altamente enriquecido que habrían quedado sepultadas tras los bombardeos estadounidenses del año pasado. Irán defiende su derecho de enriquecer uranio con fines civiles.

Consultado en la cumbre del G7 en Francia sobre cuándo sería divulgado el memorando de entendimiento con Irán, Trump respondió: «Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto».

En tanto, el diario conservador iraní Van-e Emrooz exaltó el texto como «un documento de rendición de Trump».

Pero el ministro Araqchi se mostró más comedido.

«Tenemos un historial de promesas incumplidas, tenemos un historial de acuerdos rotos. Todo eso está presente en nuestras mentes», afirmó.

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