Pezeshkian acusa ante la ONU a Estados Unidos e Israel de terrorismo

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Teherán, 23 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles a Estados Unidos e Israel de cometer actos terroristas contra su país, en un discurso ante la Asamblea de la ONU en el que presentó a la República Islámica como una víctima de las agresiones exteriores.

«Ayer, (el presidente Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo, y ellos martirizaron a nuestro líder sin ningún motivo», afirmó Pezeshkia. EFE

ash-jlr/rcf