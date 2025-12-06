Philip Pierre jura un segundo mandato como primer ministro de Santa Lucía

2 minutos

Castries, 6 dic (EFE).- Philip Pierre juró como primer ministro de Santa Lucía tras ganar las elecciones celebradas el pasado día 1 y afirmó que su administración trabajará «bajo los valores de equidad, justicia y respeto a la ley».

«Estoy emocionado y optimista por el futuro de Santa Lucía. Juré para hacer lo mejor por el desarrollo de mi país. Asumo con humildad y honor el título de primer ministro por un segundo término», expresó Pierre al tomar juramento ante el gobernador general del país, Errol Charles, en su residencia en Morne, en la noche del viernes.

En su mensaje, Pierre, de 71 años, dijo sentirse «feliz» al presentarse ante los ciudadanos tras conducir al Partido Laborista de Santa Lucía (SLP, en inglés) a una victoria aplastante en las elecciones generales el pasado 1 de diciembre tras obtener 14 de los 17 escaños del Parlamento de esta isla caribeña.

Según los resultados de los comicios, el principal partido de la oposición, el Partido Unido de los Trabajadores (UWP, en inglés), se hizo con un solo escaño en los comicios: el de su líder político y ex primer ministro Allen Chastanet, quien dimitió tras conocerse los pésimos resultados electorales.

Durante su mensaje, Pierre se concentró en los problemas del país, que incluyen el aumento de jóvenes en organizaciones criminales, la política regional del Caribe, y pidió a sus ciudadanos a que regresen a los «valores» del país.

«Pido un regreso a los valores en este país. Debemos todos crear una sociedad que se caracterice por la verdad, la empatía y el buen trato a los demás», sostuvo Pierre.

A la ceremonia acudieron también los primeros ministros de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, y San Cristóbal y Nevis, todos miembros del Caricom.

Santa Lucía es una antigua colonia británica que se independizó del Reino Unido en 1979 y mantiene un sistema de monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado en el ámbito de la Commonwealth. EFE

