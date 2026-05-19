Piden a Chipre esclarecer la situación de los activistas detenidos por Israel

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Nicosia/Atenas, 19 may (EFE).- Una asociación de abogados chipriotas ha instado a las autoridades de Chipre a esclarecer el paradero y la situación de los activistas detenidos por el ejército israelí mientras navegaban rumbo a Gaza por aguas internacionales próximas a la isla.

En un comunicado publicado en su web, la Asociación de Abogados Democráticos de Chipre se refirió a las operaciones de la Marina israelí llevadas a cabo desde la víspera para interceptar decenas de naves de la Flotilla Sumud Global y detener a sus tripulantes antes de que alcancen su declarado destino, la Franja de Gaza, rompiendo el embargo impuesto por Israel.

Las actuaciones del ejército israelí plantean «graves cuestiones» de violación del Derecho Internacional del Mar, de los principios de libre navegación, de las normas internacionales y europeas de protección de los derechos humanos, subrayaron los letrados.

Denunciaron también que durante el abordaje varias embarcaciones emitieron señales de socorro dentro de la zona chipriota de búsqueda y salvamento, lo que, subrayaron, activa obligaciones concretas para las autoridades competentes de la isla en virtud del derecho internacional.

Preocupa especialmente el hecho de que muchos barcos interceptados y activistas detenidos han quedado incomunicados, algo destacado asimismo hoy por la prensa griega.

El diario heleno Efsyn cifra en cuatro los barcos, y 19 los activistas griegos, con los que no ha logrado conectarse pese a numerosos intentos.

«Se perdió el contacto con ellos al mediodía del lunes (…) Sus teléfonos móviles tenían señal y batería, pero al parecer no estaban en su posesión», señaló el rotativo.

La asociación griega ‘March to Gaza Greece’ publicó en su cuenta de Instagram un vídeo que muestra la intercepción del ‘Vincovolo’ por comandos israelíes y asegura que ésta se realizó en aguas internacionales, pero en una zona de jurisdicción chipriota en cuanto a la búsqueda y el rescate.

«El Gobierno griego (…) está obligado a actuar, a proteger a los ciudadanos griegos que han sido secuestrados y a dejar de ser cómplice», señaló la organización.

El Ministerio de Exteriores heleno emitió un comunicado en el que asegura que «está siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos» y que se ha dirigido oficialmente a las autoridades israelíes para «que adopten todas las medidas necesarias para la seguridad de los ciudadanos griegos» de la flotilla.

El lunes fueron interceptadas más de una treintena de embarcaciones de la flotilla que, según sus organizadores, intenta llevar ayuda humanitaria a la población gazatí. EFE

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