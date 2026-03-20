Piden cadena perpetua para el primer acusado en Francia por el genocidio yazidí

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París, 20 mar (EFE).- La Fiscalía francesa pidió este viernes la condena a cadena perpetua para Sabri Essid, excombatiente galo del Estado Islámico (EI), el primer juzgado en Francia – en rebeldía – por el genocidio del pueblo yazidí.

El ministerio público consideró que Essid, nacido en Toulouse en 1984 y que algunas fuentes consideran que murió en Siria en los ataques de la coalición contra el EI, fue «un eslabón imprescindible» en la política de exterminio llevada a cabo entre 2014 y 2016 de esa comunidad kurdoparlante que profesa una religión pre-islámica considerada herética por los yihadistas.

Aunque no le considera el cerebro de ese genocidio, la fiscalía consideró que sí participó en el mismo, una empresa que no solo se apoyó en el asesinato, también en la esclavitud tendente al exterminio.

Por ello pidió su condena por genocidio y crímenes contra la humanidad a la máxima pena, una sentencia que calificó de «histórica» por ser la primera que se dicte en Francia por este caso, lo que puede conducir, de facto, al reconocimiento de ese genocidio.

Francia se sumaría así a otros países europeos que ya han condenado a miembros del EI por el genocidio yizadí, como Suecia o Bélgica, que siguieron la estela de Alemania, el primero en hacerlo en 2021.

En agosto de 2014 el Estado Islámico lanzó una ofensiva en el Monte Sinjar, hogar ancestral de los yazidíes, que se saldó con la muerte de más de 1.700 personas, la mayoría niños, y el secuestro de miles más, recordó la FIDH.

Las investigaciones realizadas desde 2016 por la justicia francesa identificaron a Essid como uno de los responsables de esos crímenes, lo que permitió abrir el proceso judicial en Francia.

Según varias asociaciones que figuran como acusación particular en el juicio, unos 2.500 yazidíes secuestrados, en su mayoría mujeres y niños, siguen desaparecidos. EFE

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