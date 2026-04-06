Piden investigar supuesto contacto entre Gobierno colombiano y contrabandista Papá Pitufo

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Bogotá, 6 abr (EFE).- Candidatos presidenciales colombianos pidieron este lunes investigar los supuestos contactos entre altos funcionarios del Gobierno y el contrabandista colombo-español Diego Marín, alias Papá Pitufo, que presuntamente incluyeron ofrecimientos de beneficios judiciales para facilitar su regreso al país.

Grabaciones de reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y personas del entorno de Diego Marín dan cuenta de conversaciones para favorecer al contrabandista, que está a la espera de su extradición desde Portugal, según una investigación de Noticias Caracol.

En medio de la controversia, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó en un video que las revelaciones son «absolutamente impresionantes» y aseguró que «ya son cuatro los emisarios que se habrían reunido con Papá Pitufo o con sus abogados».

La también candidata presidencial Sondra Macollins exigió una investigación «inmediata e independiente» y la publicación íntegra de los audios con personas cercanas a Marín, acusado de ilícitos con el presidente colombiano, Gustavo Petro, pese a que hay denuncias de contactos del contrabandista con gente que trabaja con el mandatario.

«Exigimos la publicación completa, sin ediciones, de todos los audios y pruebas (…) y que el presidente responda con hechos», manifestó la candidata en X, al advertir que «la confianza en el Estado está en juego».

Según la investigación periodística, en los audios Lemus menciona posibles garantías de seguridad y eventuales beneficios para Marín, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible extralimitación de funciones, ya que este tipo de negociaciones corresponde exclusivamente a la Fiscalía.

El informe también menciona la existencia de emisarios que, según el abogado de Marín, habrían actuado en nombre del Gobierno en acercamientos con el contrabandista, procesado por concierto para delinquir agravado y cohecho por su presunto liderazgo de una red de contrabando.

Lemus, quien renunció la semana pasada a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), defendió que las reuniones fueron grabadas por orden suya y que buscaban propiciar la entrega de Marín, aunque reconoció que el Gobierno no tiene facultades para ofrecer beneficios judiciales.

Las revelaciones se producen a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, que se celebraran el 31 de mayo, y podrían derivar en nuevas investigaciones sobre el alcance de los contactos con el llamado «zar del contrabando». EFE

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