Piden libertad para abogado de oposición venezolana tras dos meses de arresto domiciliario

2 minutos

Caracas, 8 abr (EFE).- María Costanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha -asesor jurídico de la mayor coalición opositora venezolana y de la líder María Corina Machado-, exigió este miércoles la libertad plena del abogado, quien cumple dos meses en arresto domiciliario.

Rocha, uno de los críticos más firmes de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024, salió de la cárcel el pasado 8 de febrero, tras 18 meses en prisión.

«Dos meses preso en su casa, 20 meses con todos sus derechos conculcados. No estamos mendigando por una consulta médica o por una medida menos gravosa, estamos exigiendo que Perkins Rocha sea LIBRE plenamente, porque no cometió ningún delito», escribió la esposa en X.

Y agregó: «Basta de amnistía selectiva».

El pasado 13 de marzo, Rocha denunció que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero por considerar que su causa está excluida de la normativa.

El opositor consideró entonces que el juez incurrió en un «grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance» de la norma, por lo que rechazó este fallo.

Asimismo, dijo que por medio de su abogado ejercería el recurso de apelación establecido en el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

El opositor, detenido en agosto de 2024, fue vinculado con la divulgación de más del 80 % de las copias de actas electorales de los comicios presidenciales celebrados en julio de ese año, que el oficialismo tilda de falsas y la oposición mayoritaria defiende como las pruebas de la reclamada victoria de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

La amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado esta semana que la Justicia negó la amnistía al periodista Rory Branker, al estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo y a una adolescente de 16 años, así como a un preso político militar detenido desde 2018. EFE

csm/bam/rrt