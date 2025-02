Piedad Bonnett: «lo que nos libera de la culpa es saber que somos humanos»

Cartagena (Colombia), 1 feb (EFE).- La escritora colombiana, Piedad Bonnett, una de las invitadas especiales del vigésimo Hay Festival de Cartagena, dijo este sábado que el libro ‘Lo que no tiene nombre’ lo escribió «no para confesar una pena personal sino para hablar de cómo puede ser la vida de dura».

Bonnett (Almafi, Colombia,1951) también hace una reflexión sobre el suicidio luego que su hijo Daniel Segura Bonnett, quien padecía de esquizofrenia, se quitara la vida a los 28 años en Nueva York donde residía.

El libro habla también de «cómo tenemos que aceptar esa dureza de la vida y rehacernos a partir de la muerte del ser querido (…), lo que aprendí es que un gran duelo es una oportunidad, primero, de revisar nuestras creencias, de mirar nuestras propias vidas en perspectiva y de rehacernos para no enterrarnos con aquel que perdimos».

La ganadora del XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024, aseguró que «una de las cosas más duras que me pasaron en los primeros días después de la muerte de Daniel fue que descubrí que mi marido había borrado su voz del contestador automático, porque su voz era la que contestaba».

«Tenía mucho miedo que se me olvidara la voz de Daniel, creo que todos los que perdemos a alguien muy querido tenemos miedo de que ese ser se nos desdibuje», dijo.

Sobre la culpa que acompaña al ser humano desde su nacimiento, dijo: «tenemos que llevar la culpa original, nacemos de ahí, de ese mito del pecado original».

Aunque Bonnett aseguró que es imposible escapar de la culpa, recalcó que algo que le ayudó a sobrellevar la pena por la pérdida de su hijo fue que ella «por fortuna había desterrado esa propensión a la culpa» de su vida.

«Creo que algo que me permitió asumir de una manera serena y aceptar lo que él (Daniel) había hecho, era que yo no sentía que tenía culpas, lo cual no quiere decir que no hubiera cometido equivocaciones», dijo y agregó: «Pero es que una cosa es aceptar que a veces uno se equivoca y perdonarse, y otra cosa es seguir torturado durante toda la vida».

Bonnett subrayó que cree «que lo que de verdad nos libera de la culpa es saber que somos humanos y tratar de hacer lo mejor que podamos pero sabiendo que no siempre podemos hacer lo mejor».

La escritora explicó que «hubo una cosa muy importante al momento de tomar la decisión de escribir ese libro (‘Lo que no tiene nombre’) y es que no era un desahogo, fue como una inmersión en la memoria y una inmersión también en la conciencia de la pérdida». EFE

