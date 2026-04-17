Piezas arqueológicas de Gaza «exiliadas» en Suiza desde 2007 viajan a una muestra en Turín

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Ginebra, 17 abr (EFE).- La Fundación Merz de Turín (Italia) inaugura la próxima semana la exposición ‘Gaza, el futuro tiene un corazón antiguo’, que incluirá 76 obras arqueológicas de la Franja guardadas desde 2007 por un museo de Ginebra debido a la inestabilidad política en ese territorio.

Según informó en un comunicado el Museo de Arte e Historia de Ginebra (MAH), 76 piezas gazatíes que conserva en una suerte de «exilio forzado» desde hace dos décadas han viajado a Turín para la exposición, en la que también colabora el Museo Egipcio de la ciudad italiana y que podrá visitarse del 21 al 27 de septiembre.

El MAH organizó en 2007 una muestra en torno a la historia de Gaza para la que recibió medio millar de piezas arqueológicas procedentes de distintas excavaciones en la Franja y de la colección de antigüedades del empresario palestino Jawdat Khoudary.

Al término de aquella muestra, el inicio del bloqueo israelí a Gaza, poco después de que Hamás venciera en las elecciones locales de 2006, forzó a la Autoridad Nacional Palestina a pedir al MAH que conservara temporalmente la colección, pero ese «préstamo» ha acabado prolongándose casi 20 años, sin visos de un pronto regreso.

En 2024, un acuerdo entre la ciudad de Ginebra y las autoridades palestinas autorizó a exponer y prestar esta colección, lo que propició una nueva muestra en el MAH entre 2024 y 2025, y su préstamo parcial a entidades como el Instituto del Mundo Árabe de París o la mencionada Fundación Merz turinesa.

Las obras que el MAH conserva de la colección Khoudary son además las únicas que el empresario palestino ha podido conservar, ya que el resto de su patrimonio arqueológico se perdió después de que en noviembre de 2023 un obús destruyera su vivienda en Gaza y el hotel de su propiedad donde se guardaba la colección. EFE

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