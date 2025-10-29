Pilotos piden a México actuar con “urgencia” ante cancelación de vuelos por parte de EEUU

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) exhortó este miércoles al Gobierno federal «a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica”, ante la orden del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos de revocar rutas de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

En un pronunciamiento, la ASPA expresó su “profunda preocupación” ante las órdenes emitidas por DOT, que limitan y condicionan las operaciones de las aerolíneas mexicanas hacia ese país.

“Estas disposiciones incluyen la desaprobación de servicios programados y la propuesta de prohibir el transporte de carga en vuelos combinados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, refirieron los pilotos.

Según ellos, las medidas tomadas por las autoridades estadounidenses “afectarían gravemente” la conectividad aérea, la competitividad de la aviación nacional y los miles de empleos que dependen de este sector, lo cual impactaría a pasajeros, trabajadores y empresas vinculadas a la industria.

Señalaron que, en diversas ocasiones, han reiterado al gobierno mexicano su disposición de colaborar en favor de políticas que fortalezcan a la aviación nacional, sin embargo, denunciaron que no han encontrado el eco necesario.

“Esta situación evidencia la falta de una visión de Estado que reconozca la importancia estratégica de la aviación como motor de conectividad, desarrollo y empleo”, subrayaron.

Asimismo, aseguraron que con antelación han advertido a las autoridades mexicanas de que las decisiones adoptadas “sin una perspectiva técnica ni de largo plazo”, han derivado en un escenario de “incertidumbre laboral y económica” que hoy se ve reflejada en las órdenes emitidas ante el DOT.

Por ello, pidieron al gobierno a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica, privilegiando el diálogo técnico con las autoridades estadounidenses para restablecer las condiciones previstas en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo.

“Defender los intereses de la aviación mexicana, de sus aerolíneas, de su conectividad y de sus trabajadores debe ser una prioridad nacional, garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales y la estabilidad de un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país”, aseveraron.

La reacción de la ASPA ocurre luego de que el gobierno estadounidense anunciara que a partir del 7 de noviembre (o antes si así lo decide el Presidente Donald Trump), no autorizará que operen más las rutas que tiene Aeroméxico desde el AIFA a Houston y McAllen, en Texas.

Tampoco permitirá que Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus inicien 11 nuevas rutas que ya tenían planeadas a EEUU, dos de ellas que partirían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras nueve que saldrían del AIFA, así como otras restricciones.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó la medida y aseguró que «no hay razón» para cancelar vuelos hacia territorio estadounidense. EFE

