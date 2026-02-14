Pinheiro baila samba en la gélida Bormio y Brasil festeja su primer oro olímpico invernal

6 minutos

Adrián R. Huber

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- Lucas Pinheiro marcó uno de los grandes hitos del olimpismo al conseguir, en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), el primer título olímpico invernal de toda la historia de Brasil, tras ganar el gigante de esquí alpino, disputado este sábado en la pista Stelvio de la estación de Bormio.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo- y que desde hace dos lo hace para Brasil, forjó su sensacional triunfo gracias a la exhibición que lo situó como líder claro tras la primera manga. Y capturó el oro al cubrir ambos recorridos en dos minutos y 25 segundos, exactamente 58 centésimas menos que el suizo Marco Odermatt, gran dominador del deporte rey invernal, que no pudo defender título y saldrá de Italia con ‘sólo’ dos platas y un bronce.

Otro suizo, Loic Meillard, acabó tercero, a un segundo y 17 centésimas, y haciéndose acreedor a la medalla de bronce, al relegar al cuarto puesto a su compatriota Thomas Tummler, que, al igual que los anteriores, conservó la plaza que ocupaba tras la primera bajada en la nevosa Bormio.

Pinheiro bailó samba en la gélida Italia, hizo historia para Brasil -y en el olimpismo invernal- y, de paso, se tomó deportiva revancha con la federación noruega, para la que comenzó a ganar en Copa del Mundo a los 20 años, antes de anunciar de forma sorprendente su retirada del esquí, por desavenencias con la citada asociación, en Sölden (Austria) -el escenario de su primer gran triunfo-, justo antes del arranque de la temporada 2023-24. Poco después de haber ganado el Globo de Cristal de eslalon.

En marzo de 2024 anunció su intención de competir para Brasil, el país de su madre, y el 27 de octubre de ese año, de nuevo en Sölden, disputó su primera prueba como brasileño, un gigante que acabaría en cuarta posición. Ni siquiera mes y medio después, el 8 de diciembre, logró el primer podio en la Copa del Mundo para su nueva nación deportiva al acabar segundo el gigante de Beaver Creek (Estados Unidos).

Y esta temporada, en la que es segundo en la general de la Copa del Mundo -que lidera con inmensa holgura Odermatt-, marcó otro hito, el pasado 16 de noviembre, al lograr la primera victoria brasileña en la competición de la regularidad de esquí alpino al ganar el eslalon de Levi, en Finlandia.

Pinheiro, que en estos Juegos ejerció de abanderado brasileño junto a Nicole Rocha Silveira -competidora de skeleton- le acaba de dar la mayor alegría posible en estos Juegos a un país en el que el fútbol es, sin duda, el deporte rey; y que aún se está poniendo al día en las disciplinas no estivales. Lo hizo, además, destronando al gran Odermatt, acostumbrado a ganar en las tres modalidades en las que compite, que llegó a Italia en busca de tres oros, y que se tuvo que conformar con dos platas y un bronce.

En Italia, este sábado, se bailó samba. Brasil festejó a su primer campeón de invierno, que aún podrá marcarse unos nuevos pasos de danza el próximo lunes, jornada en la que, sin presión, podrá ‘doblar’ en el eslalon. De nuevo en Bormio.

La exhibición de Lucas en la primera manga fue, sencillamente, espectacular. Con el dorsal 1 y, de nuevo con una técnica impecable, reventó la carrera a las primeras de cambio. El resto de los especialistas pusieron aún más en valor la brillante puesta en escena del brasileño, y quienquiera que hubiese encendido el televisor sólo diez minutos después del arranque de la prueba, no daría crédito a lo que la clasificación le estaba mostrando.

Porque Pinheiro -segundo en la general de la Copa del Mundo, que domina clarísimamente Odermatt, y segundo en la clasificación de la disciplina, comandada también, aunque de forma menos clara, por el astro helvético- contaba, evidentemente, entre los favoritos. Pero nadie esperaba que entrase en la historia de una forma tan rotunda.

Mientras el mundo se frotaba los ojos, Brasil adquiría todo el derecho del mundo a soñar. Pinheiro le había ‘colocado’ nada menos que 95 centésimas a ‘Odi’, primer perseguidor del trío suizo que se ordenó por detrás de él en la primera ronda.

Meillard era tercero, a un segundo y 57 centésimas; y Tummler, cuarto, a un segundo y 89 centésimas. El francés Leo Anguenot -a 1.91-, el noruego Henrik Kristoffersen -a 1.93- y el austriaco Stefan Brennsteiner -a dos segundos exactos- ocupaban, por ese orden, los puestos del quinto al séptimo. Y su excompañero de selección Atle Lie McGrath, uno de sus mejores amigos -y uno de los primeros en ir a abrazarlo-, era octavo, a dos segundos y una centésima.

Sencillamente de locos, tratándose de un gigante olímpico.

El andorrano Joan Verdú, que, con el mejor tiempo de la segunda manga, remontaría diez puestos, era decimonoveno -a 2.77- en una competición en la que el finlandés Jesper Pohjolainen -trigésimo tras el primer acto- hubiese pasado el corte si de una prueba de Copa del Mundo se hubiera tratado, a casi cinco segundos del líder. Algo totalmente inusual.

Así que, sobre el papel, el oro -y, sobre todo, la medalla- sólo lo podía perder el propio Pinheiro. Y Lucas no perdió la compostura. Le bastó el undécimo crono en la bajada decisiva para colocar a Brasil en el epicentro del deporte invernal. Y para hacer historia en el olimpismo.

Odermatt quería convertirse en el segundo de toda la historia, después del gran Alberto Tomba -que la semana pasada, en un acto con periodistas internacionales que tuvo lugar en Milán durante la víspera de la inauguración, reconoció la labor informativa olímpica de la Agencia EFE- en revalidar título en el gigante. ‘La Bomba’ italiana lo había logrado en los Juegos de Albertville’92 (Francia), al repetir el oro capturado cuatro años antes en los de Calgary (Canadá).

Pero esta vez, el ídolo deportivo de la Confederación Helvética se tuvo que rendir ante la superioridad del nórdico brasileño -al que entrena su padre, Björn Frohlich Braathen-, que no encontraba «las palabras para explicar» sus sentimientos. Poco después de abrazarse con su excompañero de selección y ‘hermano’ McGrath, que remontó tres plazas y acabó quinto. Pinheiro acababa de derretir la nieve. Con oro; y a ritmo de samba. EFE

ARH/jpd