Pionyang dice que el ataque a Irán es «completamente ilegal» y puede tener repercusiones

2 minutos

Seúl, 1 mar (EFE).- Corea del Norte condenó este domingo los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, un socio histórico en cooperación militar de Pionyang, y tildó la operación como un acto de agresión «completamente ilegal» y una «violación de la soberanía» que podría tener repercusiones en otras regiones.

«Condenamos enérgicamente el comportamiento de estilo gánster de Estados Unidos e Israel, quienes no dudan en abusar del poder militar para lograr sus ambiciones egoístas y hegemónicas», declaró un portavoz de la Cancillería norcoreana en un comunicado publicado en la agencia estatal KCNA.

El funcionario de Pionyang también advirtió de que las acciones de Israel y EE. UU. podrían tener «un impacto negativo no desdeñable en el ámbito político, económico y geopolítico en regiones no relacionadas con la actual situación en Irán».

Agregó que los actos de agresión de Estados Unidos e Israel no pueden tolerarse «bajo ninguna circunstancia».

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio también resuena en la península coreana, donde los vínculos militares históricos entre Teherán y Pionyang añaden una dimensión adicional al escenario estratégico y pueden afianzar el argumento norcoreano de que su arsenal nuclear es clave para garantizar su supervivencia en un entorno de creciente fricción regional.

Después de que Estados Unidos atacara instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado, el régimen ya había reaccionado denunciando la operación como «una grave violación» del derecho internacional. EFE

