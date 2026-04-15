Pionyang vuelve a ensalzar a su actual líder en el natalicio del fundador Kim Il-sung

2 minutos

Seúl, 15 abr (EFE).- Corea del Norte celebró este miércoles el 114º aniversario del fundador nacional Kim Il-sung enalteciendo al actual líder norcoreano, Kim Jong-un, al igual que ocurrió en el aniversario anterior, pidiendo al pueblo lealtad al heredero de la doctrina de autosuficiencia del hermético régimen.

El diario norcoreano Rodong Sinmun urgió a la nación a «sostener con lealtad inquebrantable la ideología y el liderazgo» de Kim Jong-un, quien continúa la «política centrada en el pueblo» de su abuelo Kim Il-sung.

El periódico destacó que la filosofía del fundador de que «el pueblo es el cielo» continúa brillando bajo el liderazgo de Kim Jong-un, priorizando a las masas populares y orientando todas las actividades del Partido de los Trabajadores y del Estado hacia el «servicio abnegado» a los ciudadanos.

El editorial del Rodong Sinmun volvió a estar en línea con el enfoque del publicado el año pasado en la misma efeméride.

La insistencia en la figura de Kim Jong-un incluso durante una de las fechas más emblemáticas del país refleja una estrategia para reforzar la centralidad del líder actual y diluir progresivamente la imagen del fundador, según dijo un funcionario del Ministerio de Unificación surcoreano el año pasado.

Los medios estatales también han reducido el uso del término «Día del Sol», que tiene relación directa con el nombre de Kim Il-sung, para referirse a esta fecha, privilegiando denominaciones más neutras como «4·15». Aunque el nombre tradicional sigue siendo utilizado en ocasiones, no apareció en el editorial más reciente.

En paralelo, la agencia estatal KCNA informó este miércoles de que grupos juveniles celebrarán el aniversario en la plaza Kim Il-sung en la capital, mientras que las Uniones de Mujeres Socialistas y de Trabajadores Agrícolas organizaron actos conmemorativos.

Kim Il-sung, nacido como Kim Song-ju en 1912 cerca de Pionyang, gobernó el país asiático desde su fundación en 1948 hasta su muerte en 1994, instaurando un sistema de partido único y un modelo autárquico basado en la ideología de autosuficiencia Juche. EFE

rvb/pagb/eav