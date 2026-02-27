Pirateados datos con informaciones médicas confidenciales de millones de franceses

1 minuto

París, 27 feb (EFE).- Una base de datos que contiene informaciones médicas de entre 11 y 15 millones de personas en Francia, muchas de ellas confidenciales, ha estado en acceso público en internet después de haber sido pirateada, reveló el canal France 2.

En algunos casos, la base de datos consultada en abierto por este medio incluía el expediente médico de forma detallada, con informaciones sensibles, como por ejemplo el hecho de si una persona es portadora del virus del sida.

Entre las víctimas de este pirateo hay personalidades políticas cuya identidad France 2 no precisó, más allá de señalar que figuran potenciales candidatos a las presidenciales de 2027 o responsables de la seguridad.

Los periodistas contactaron con el pirata informático que se atribuye el robo de estos datos, que les dijo que proceden de Cegedim, una empresa especializada en programas informáticos que ofrece sus servicios a 25.000 gabinetes médicos y a 500 centros sanitarios.

Cegedim, por su parte, no quiso reaccionar a las revelaciones de France 2.

A mediados de febrero también se supo que se había producido un robo de uno de los ficheros del fisco francés con informaciones de 1,2 millones de cuentas bancarias.

El Gobierno, que reconoció indirectamente un fallo, señaló por boca de la entonces ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, que hace falta una «vigilancia reforzada» y «transparencia total cada vez que, desgraciadamente, nuestros sistemas no han funcionado completamente». EFE

