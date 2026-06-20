Pitta, una de las novedades de Paraguay ante Turquía

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Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- La selección de Paraguay saldrá ante Turquía este viernes con la sorpresiva inclusión del delantero Isidro Pitta, quien ocupará el lugar de Antonio Sanabria, en el once inicial que lidera el mediapunta Julio Enciso.

Pitta supone la gran novedad del equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro que repite casi la misma fórmula del debut contra EE.UU. del pasado viernes, con Orlando Gill entre los palos y una defensa formada por Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso.

Por su parte, el medio campo lo ocuparán Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Matías Galarza también como novedad.

Turquía apuesta por un sistema de falso 9 con la portería ocupada por Ugurcan Cakir, seguido de Merih Demiral, Kerem Akturkoglu, Arda Guler, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz, Abdülkerim Bardakci, İsmail Yuksek, Mert Muldur, Yunus y Ferdi Kadioglu. EFE

mvg/car