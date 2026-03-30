Planas anuncia la publicación hoy de potenciales beneficiarios de las ayudas por borrascas

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Bruselas, 30 mar (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció hoy la publicación este lunes de la primera lista de potenciales beneficiarios de ayudas por las borrascas de enero y febrero pasados, que afectaron sobre todo a Andalucía y Extremadura, con más de 12.400 personas desalojadas, 9.500 incidencias y 150 carreteras cortadas.

Planas dijo a su llegada a una reunión de ministros europeos de Agricultura que a esa primera relación se sumarán en las próximas semanas otras, con la idea de completarla en el mes de abril.

«Se publicará hoy esa primera relación de potenciales beneficiarios, desde 140.500 beneficiarios. Como saben ustedes la cantidad que aprobamos en el Consejo del ministros era un total de 2.874 millones de euros, de los cuales 2.124 lo son como ayudas directas a los potenciales beneficiarios de Andalucía y de Extremadura», dijo.

Los agricultores que hayan sufrido daños «no tienen más que confirmar lo que aparece en la página web. Tienen de plazo desde el día 7 hasta el día 27 y de forma inmediata se hará el pago», que va entre los 5.000 y los 25.000 euros a cada agricultor y ganadero beneficiario, precisó Planas.

Añadió que tras esta primera relación, habrá otras en «las próximas semanas» y que el Gobierno espera completarlo «durante este mes de abril».

El pasado 16 de marzo el Congreso convalidó el Real Decreto Ley de medidas urgentes para responder a los daños causados por las borrascas de enero y febrero, especialmente en Andalucía y Extremadura.

El decreto, aprobado en Consejo de Ministros el 17 de febrero, moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas a personas, empresas, municipios, infraestructuras y consumidores, 2.874 de ellos destinados al sector primario.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió en su momento que incluye medidas «sin precedentes», tras recordar el impacto del episodio de borrascas.

Las ayudas se articulan en ocho capítulos que incluyen ayudas para daños personales, industriales y municipales, en materia agraria y pesquera, en tributación, empleo, Seguridad Social, infraestructuras y consumidores. EFE

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